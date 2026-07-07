FOLLONICA – Venerdì 10 luglio, la città si veste di solidarietà per una serata speciale con le “fatine” di Insieme in Rosa. L’appuntamento è per le 21:00 nella splendida cornice del giardino del Castello Idraulico, e l’ingresso sarà a offerta libera.

La serata che si preannuncia ricca di emozioni e movimento: sul palco saliranno le atlete della Asd Aequilibrium che incanteranno con le loro esibizioni di ginnastica ritmica e artistica. A fare da colonna sonora ci penseranno l’energia e la musica di Dj Max e Dj Marlò, mentre la conduzione della serata sarà affidata alla bravissima Alfreda Cappellini.

Ma le sorprese non finiscono qui. Durante l’evento ci sarà un momento molto dolce e significativo: il lancio ufficiale dei “Biscotti di Nonna Priama“. «Si tratta di un’iniziativa nata insieme alla presentazione del libro di Francesca Falciani, “La Prima Agus – Una donna in miniera – spiega Donatella Guidi, presidente di Insieme in Rosa – un progetto che unisce memoria storica e beneficenza. Per non perdervi nemmeno un dettaglio e restare aggiornati in tempo reale su tutte le novità, vi basta seguire la pagina Instagram ufficiale dell’associazione».