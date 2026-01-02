GROSSETO – La chiesa di San Francesco di Grosseto è pronta ad ospitare per domenica 4 gennaio alle 17 il concerto del Coro Santa Cecilia di Firenze, appuntamento conclusivo del progetto culturale “Il lato nascosto della musica”, avviato lo scorso ottobre. Il concerto è organizzato dall’associazione Archeosofica di Grosseto, con il contributo di Fondazione Grosseto Cultura e il patrocinio del Comune e della Provincia di Grosseto. L’ingresso è libero.

Il Coro Santa Cecilia di Firenze si esibirà per la prima volta nella Chiesa di San Francesco ed è diretto dal maestro Alessandro Benassai, con accompagnamento al pianoforte del maestro Alessandro Pelagatti. Il repertorio proposto si distingue per l’originalità delle composizioni, basate sulla riscoperta della scala diatonica naturale e dei modi ecclesiastici tradizionali, riletti attraverso una visione contemporanea della musica sacra.

«Il concerto del Coro Santa Cecilia di Firenze conclude il progetto culturale iniziato a ottobre dal titolo “Il lato nascosto della musica” – dichiara Olga Ciaramella, consigliere comunale –. È stato per me un grande piacere, un onore e anche una sfida poter organizzare e realizzare questo progetto con l’associazione Archeosofica grossetana e condividerlo con il pubblico di Grosseto, che desidero ringraziare per l’accoglienza riservata ai musicisti e ai cantanti che si sono esibiti nella splendida Chiesa dei Bigi. Un sentito ringraziamento va alla Fondazione Grosseto Cultura, ai direttori Mauro Papa e Antonio Di Cristofano per aver reso possibile questo ciclo di concerti e conferenze, al Comune e alla Provincia di Grosseto per il patrocinio e al priore della Chiesa di San Francesco, luogo in cui il progetto si concluderà nel modo più magico e appropriato, come omaggio alla cittadinanza nell’anno giubilare».