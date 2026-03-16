MONTEROTONDO MARITTIMO – La band toscana Abp pronta ad esibirsi al Teatro del Ciliegio di Monterotondo Marittimo, venerdì 20 marzo alle 21:15.

La stagione promossa dal Comune di Monterotondo Marittimo e dalla Fondazione Toscana Spettacolo, in sinergia con Officine Papage si conclude con un appuntamento musicale, fuori abbonamento. Gli Abp si esibiranno in nell’ambito della rassegna “Note Dinamiche. I giovani interpreti protagonisti del circuito toscano”, progetto speciale curato da Fondazione Toscana Spettacolo, dedicato alla promozione delle giovani realtà artistiche toscane.

“La band, formata da quattro giovani ragazzi fiorentini (Francesco Bianchi – chitarra e voce, Lorenzo Amerini – tastiere, Giulio Ghetti – batteria, Ruggero Degli Innocenti – basso), si caratterizza per sonorità classiche ma con una freschezza giovanile e uno sguardo ironico che allontana disillusioni e amarezza, cercando invece di nutrire speranza per il futuro – dichiarano gli organizzatori -. I loro concerti sono un’occasione per ballare e ridere insieme. La musica è per gli Abp un modo per affrontare la vita: canzoni che invitano a pensare, senza perdere la leggerezza e la voglia di star bene insieme”.

Alla fine del concerto seguirà un dj set a cura di Cipe Dj.

Per l’occasione, all’interno del teatro ci sarà il bar gestito dall’Enoteca degli Eretici.

Biglietto unico 5 euro.

Prevendita online su liveticket.it e il giorno di spettacolo presso la biglietteria del teatro dalle ore 20.00.

Prenotazione biglietti tramite mail a [email protected], tramite chiamata o messaggio al numero 334.2698007