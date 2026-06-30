MONTEMASSI – Il prossimo 9 luglio, a partire dalle 20 il centro storico del borgo di Montemassi (nel comune di Roccastrada) ospiterà la quarta edizione di “Calici sotto il Castello”, un appuntamento nel corso del quale i produttori vitivinicoli del territorio potranno far assaggiare i loro prodotti nelle vie e piazze del centro storico, nelle quali per l’occasione saranno allestiti anche punti di somministrazione cibo e musica dal vivo. La manifestazione, giunta quest’anno alla quarta edizione, rappresenta ormai uno dei principali eventi non solo nel nostro territorio, ma per l’intera Maremma.

Sono quindici i produttori che hanno aderito all’iniziativa giunta alla sua quarta edizione, alla quale Arci Montemassi con la collaborazione dell’Amministrazione comunale stanno lavorando già da mesi, e che in occasione di “Calici sotto il Castello” porteranno i loro vini nelle postazioni che si articoleranno tra via del Capezzolo, piazza Salotto, piazza Sant’Andrea e piazza Padella, le stesse vie e piazze che vengono popolate da decine di figuranti in occasione della rassegna di rappresentazione dei Quadri Viventi, una manifestazione culturale che cresce ad ogni edizione e che anche quest’anno è riuscita a stupire gli oltre mille visitatori tra locali e turisti.

La manifestazione “Calici sotto il Castello” si inserisce all’interno di un ampio calendario di iniziative di carattere culturale e di promozione del territorio che nel periodo estivo organizza oramai da molti anni l’associazione Arci Montemassi.

«Rispetto alle precedenti edizioni – spiegano dal Comune -, quest’anno l’evento è stato anticipato di circa un mese su richiesta dei produttori in quanto nel mese di agosto devono già destinare il loro impegno ad iniziative simili in altre realtà del territorio. L’associazione Arci Montemassi e l’Amministrazione comunale hanno accolto la proposta con la convinzione che ormai l’evento sia strutturato e sia comunque diventato un importante appuntamento annuale ed una vetrina di prestigio che Montemassi con il suo castello rappresentano per l’intero territorio della provincia di Grosseto e della Maremma in generale. La collaborazione che i soggetti di cui sopra hanno messo in campo, unita alla disponibilità dei produttori vitivinicoli per l’allestimento della quarta edizione di “Calici sotto il Castello”, fa trasparire ottimismo rispetto alla riuscita dell’evento che nelle precedenti edizioni ha riscosso risultati straordinari in termini di presenze sia di residenti che di turisti, con l’obiettivo condiviso di riuscire alla valorizzazione di un prodotto, il vino, che ormai anche il territorio di Roccastrada annovera tra le sue specialità».

Le aziende vitivinicole che parteciperanno all’evento sono: Ampeleia, Azienda Agricola Bellettini Sauro, Azienda Agricola Bellini Silvia e Giorgio, I Forestieri, Il Castagnatello, La Pierotta, Meleta, Montepozzalino, Muralia, Poder Novo, Podere Cigli, Podere La Pace, Rocca di Montemassi, Tenuta del Fontino, Valdonica.

A far da cornice ai produttori di vino ci saranno quattro punti di assaggio gastronomia a cura della macelleria Mori Stefano di Montemassi, del Ristorante Braceria Al Castello di Montemassi, della rosticceria “Le Massaie esaurite” di Ribolla, oltre a un punto ristoro gestito direttamente dalla stessa Arci Montemassi.

Inoltre saranno presenti quattro punti musica dal vivo di generi diversi con “Butter Collective”, “Susy e Luca duo acustico”, “EllealQuadrato” e “Copacabana Duo”, oltre a quattro artigiani “Elisa Santi”, “Resin & Crochet Creations e The Crochet Corner”, “Amano” e “Le creazioni di Marianna e Valentina”.

«Arci Montemassi, che organizza la logistica dell’evento, ha previsto all’inizio del percorso di degustazione la vendita del calice in vetro, il cui costo è stabilito in 10 euro e include una serie di coupon di degustazione vino delle varie aziende – conclude il Comune -. Ricordiamo che l’evento si svolgerà giovedì 9 luglio dalle 20.00 alle 24.00 e che per qualsiasi informazione può essere contattato il numero: 371/6925467».