Serata di blues rock con gli Amish from Jack White alla Cava

GROSSETO – Secondo appuntamento della stagione sabato 15 giugno alla Cava di Roselle. Sul palco del giardino tra le rocce, gestito dalla cooperativa Uscita di Sicurezza, saliranno, alle 22.30, gli Amish from Jack White.

Il duo, nato dall’incontro tra Dario Canal, frontman degli Etruschi from Lakota, e Alessio Ricci, chitarrista Crimson Thunder, propone una combinazione di brani rock, ispirati alla produzione di Jack White e ai bluesmen del Terzo millennio, come i Fantastic Negrito, senza dimenticare i “padri fondatori” come Bowie, The Who, Led Zeppelin e alcuni autori italiani. Il repertorio di grandi successi sarà intervallato da alcuni brani composti proprio dal duo.

Dopo la pausa settimanale, la Cava riapre mercoledì 19 giugno, con la presentazione del libro di Carlo Legaluppi “La nuova inquisizione – Redde rationem”, prosegue giovedì 20 con il cinema all’aperto e la proiezione del film “La prima pietra” di Ravello, per arrivare al teatro canzone, venerdì 21, con lo spettacolo “Cabaret in-canto” e alla musica di “Tre pazzi avanti”, sabato 22. Tutte le serate sono a ingresso libero.

La Cava di Roselle è aperta dalle 19.30.