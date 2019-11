Serata di beneficenza tra musica e aperitivo: l’Officina del malcontento suona per il “Progetto pediatria”

GROSSETO – Mercoledì 6 novembre al Bar Dribbling di Grosseto si terrà un evento fra musica, arte e solidarietà. Alle 20 è in programma il concerto dell’Officina del malcontento, per l’occasione in versione trio, con Carla Baldini (voce), Dino Simone (fisarmonica e voce) e Guglielmo Eboli (percussioni).

L’Officina del malcontento è nata, la scorsa primavera, come laboratorio musical-teatrale per la messa in scena dello spettacolo di teatro-canzone Dentro le case, ispirato al romanzo di Sacha Naspini Le case del malcontento.

Il repertorio dell’Officina comprende la canzone d’autore internazionale (dalle iconiche chansons di Edith Piaf e Ives Montand, passando per Piazzolla, Mercedes Sousa, Violeta Parra, Paolo Conte, Odoardo Spadaro), la musica popolare (pizzica e dintorni) e alcune canzoni originali tratte dallo spettacolo Dentro le case.

“Ogni singola canzone è stata scelta con grande attenzione sia alla musica che al testo e al suo significato: la scaletta della serata è una raccolta variegata, disordinata e intrigante di storie cantate – raccontano dalla Pro loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare, organizzatrice dell’evento -. Anche un’altra storia andrà in scena mercoledì sera al Dribbling, quella del nostro “Progetto pediatria”, un’iniziativa che va avanti da tre anni finalizzata all’acquisto di materiale per il reparto pediatria dell’Ospedale della Misericordia di Grosseto. Quest’anno il progetto ha curato la pubblicazione di un calendario d’autore, con le splendide illustrazioni di Armando Orfeo. E’ anche durante questa serata sarà possibile acquistare il calendario Orfeo 2020″.

Per informazioni tel. 393 359 8986.