Serata dedicata alla musica sanremese con il gruppo “Voce fuori dal coro”

SCARLINO SCALO – Dal Castello alla piazza di Scalo. Il calendario degli eventi del Comune di Scarlino arriva nelle frazioni con lo spettacolo “Perché Sanremo è Sanremo”.

L’appuntamento è per la serata di mercoledì 12 agosto: in scena un concerto dedicato alla musica italiana, l’ultima produzione del gruppo vocale “Voce fuori dal coro”, uno spettacolo ideato e diretto da Silvia Dolfi.

Arricchiti da contributi video e fotografici, si susseguiranno quadri musicali sempre più emozionanti e coinvolgenti. Dieci interpreti per un concerto che presenta brani immortali nei quali la voce di tutti i protagonisti si fonderà in arrangiamenti inediti e trascinanti, in alcune occasioni anche con le note dal vivo del chitarrista Paolo Batistini.

L’ingresso è gratuito ma occorre la prenotazione all’indirizzo mail eventi2020@comune.scarlino.gr.it.