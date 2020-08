Serata d’arte e cultura alla Tenuta dodici: tutti i protagonisti. Ingresso gratuito, come prenotare

GRILLI – L’associazione culturale “I cantieri dell’arte di Bruma”, in collaborazione con l’associazione culturale “Letteratura e dintorni”, ha organizzato per il giorno domenica 30 agosto, con inizio alle ore 17.30, un evento che si terrà presso la Tenuta Dodici, località Poggio Gobbo, frazione Grilli, comune di Gavorrano.

Una location straordinaria messa a disposizione dal proprietario Nikita Sergeevič Michalkov, regista russo di fama internazionale che in Italia ha collaborato con Marcello Mastroianni.

Il benessere della persona passa attraverso la salute fisica, ma anche attraverso quella psichica. Dobbiamo prenderci cura del corpo, come della mente in una visione olistica del sistema uomo. Se una corretta alimentazione e lo sport sono pilastri della prevenzione dalla malattia, la cultura è un potente tonico per la mente e l’anima. La fame di bellezza dell’uomo deve essere appagata con l’arte.

Da questo presupposto prende le mosse “La cultura del benessere”. Un evento a 360 gradi che propone una mostra fotografica “La bellezza in terra (di Maremma)” con scatti di Giuseppe Guerrini, un’esposizione di tele del pittore Cesare Baldo, ma soprattutto un meraviglioso reading musicale. L’attrice teatrale Laura Sbrana Adorni interpreterà passi tratti dalle opere dello scrittore David Berti, degli indimenticati Fruttero & Lucentini e del poeta David La Mantia accompagnata alla chitarra dal talentuoso musicista Paolo Mari. E’ previsto un intervento di Carlotta Fruttero, ospite d’onore della serata.

Come accennato in premessa, ci sarà spazio anche per l’enogastronomia. La biologa – nutrizionista Lisa Lambrecht parlerà della dieta mediterranea.

Non è finita qua. Ci sarà anche un’esibizione di “Flag-pole”con atleti della palestra Beta-Flag. Il conduttore di questo eclettico evento sarà lo scrittore Carlo Legaluppi. La manifestazione terminerà con la visita guidata alle cantine a cura dell’enologo della Tenuta Dodici. Ivan Baldo, portavoce dell’associazione culturale “I cantieri dell’Arte di Bruma”, dice:

“Cultura è prima di tutto condivisione e scambio di esperienze. La nostra associazione nasce con lo scopo di creare una rete di persone con cui condividere Bellezza ed Arte in tutte le sue forme. Un gruppo aperto a tutti e che a tutti richiede una sola cosa: partecipazione attiva! Per creare momenti di arricchimento e proporre alla città incontri ed eventi che portino ad una crescita culturale a 360° e possano stimolare curiosità per le molteplici espressioni artistiche che la nostra terra offre”.

Lo spettacolo è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria ai numeri 333-6012364 o 329-6195274.