RAVI – Una cena di beneficenza per ricordare Elio Rossini e fare del bene insieme.

Lunedì 17 agosto, alle 20, in piazza Campori 17 a Ravi, nel comune di Gavorrano, si terrà una serata speciale organizzata in occasione del compleanno di Elio Rossini, scomparso nel 2025, presso il locale Gotti & Masi di sua figlia Serena Rossini.

Una serata per ricordarlo facendo del bene

La serata unisce il ricordo affettuoso di Elio Rossini a un gesto concreto di solidarietà: tutto l’incasso sarà devoluto all’associazione Insieme in Rosa, impegnata nel sostegno ai malati oncologici e nella donazione di attrezzature all’ospedale Misericordia di Grosseto. Il contributo minimo per partecipare alla cena è di 25 euro a persona.

Il Conte Max per animare la serata

A rendere ancora più speciale la serata ci sarà lo spettacolo del Conte Max, artista amatissimo in Maremma, che animerà la notte con musica e simpatia.

Info e prenotazioni

Per prenotare un posto è possibile contattare il numero +39 347 940 8289.