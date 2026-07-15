ALBINIA – Altro giro, altra corsa: l’estate di Albinia continua con un nuovo appuntamento pensato per famiglie, residenti e turisti. Venerdì 17 luglio, a partire dalle 20.30, via Maremmana ospiterà la Serata degli artisti di strada, l’evento organizzato dalla Pro Loco Albinia con il patrocinio del Comune di Orbetello.

Lo spettacolo degli artisti di strada della Compagnia Mantica

A intrattenere il pubblico saranno gli artisti di strada della Compagnia Mantica, che animeranno la serata con trampolieri, giocolieri, truccabimbi e un ritrattista: un piccolo circo a cielo aperto capace di trasformare la via principale del paese in un palcoscenico di magia e divertimento per grandi e piccini.

Ingresso gratuito e navette per i campeggi

La partecipazione è a ingresso gratuito e, anche in questa occasione, sarà attivo il servizio di navette gratuite da e per i campeggi della zona, per permettere anche ai turisti di raggiungere comodamente il centro di Albinia senza l’auto.

L’appuntamento, dunque, è per venerdì 17 luglio dalle 20.30 in via Maremmana: la Pro Loco aspetta tutti numerosi, come sempre.