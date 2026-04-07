ROSELLE – Serata dedicata alle stelle all’Osservatorio astronomico di Roselle. Venerdì 10 aprile alle 21:30 (meteo permettendo) l’Osservatorio aprirà al pubblico e saranno messi a disposizione dei visitatori i potenti telescopi robotizzati posizionati in giardino.

“Se volete divertirvi con i telescopi dell’Osservatorio non perdete questa occasione – spiegano gli organizzatori -. Con l’arrivo della primavera finalmente potremo tornare ad ammirare le stelle all’aperto, sfruttando nell’ampio giardino gli strumenti che nulla hanno da invidiare al telescopio della cupola. Potranno essere ammirate le lune di Giove, stelle doppie, ammassi stellari ed il 24 aprile le ombre delle eclissi di Europa su Giove e molto altro”.

I visitatori potranno provare le diverse tipologia di telescopi e scegliere quella che i propri occhi meglio gradiscano. Prima delle osservazioni vi sarà una breve descrizione sugli strumenti che verranno utilizzati durante la serata e sulle attività dell’Osservatorio Astronomico, a seguire le osservazioni e la visita della struttura.

Presenta Nazario Montuori, responsabile della stazione di ricerca Itto09 di Prisma-Inaf Osservatorio astronomico comunale di Roselle, aderente formale alla ricerca Care-On di Igg-Cnr, commissario della Società astronomica italiana, membro della Società italiana degli storici della fisica e dell’astronomia. Master universitario in Fisica delle Radiazioni, Master universitario in Matematica e Scienze con indirizzo in geologia planetaria, alta formazione post lauream in fisica moderna con indirizzo in cosmologia.

I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione scrivendo ad [email protected]