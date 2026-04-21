ROSELLE – Venerdì, 24 aprile alle ore 21:30, meteo permettendo, l’Osservatorio aprirà al pubblico per una serata osservativa, saranno messi a disposizione dei visitatori i potenti telescopi robotizzati posizionati in giardino.
Potranno essere ammirate l’ombra dell’eclisse di Europa su Giove, crateri e montagne della Luna.
I visitatori potranno provare le diverse tipologia di telescopi e scegliere quella che i propri occhi meglio gradiscano.
I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione scrivendo ad [email protected].