RAVI MARCHI – Il Comune di Gavorrano organizza presso la ex Miniera di Ravi la mostra curata dal fotografo Franco Borrelli “Senza luce, senza paura: i minatori di Ravi Marchi“.

Un evento culturale dal profondo valore storico, documentario e antropologico che lega la bellezza della fotografia d’epoca alla memoria del passato minerario e della sua gente. Il percorso espositivo, attraverso le immagini scelte da Franco Borrelli, racconta la protesta dei minatori e l’occupazione della miniera Marchi avvenuta nell’autunno del 1963.

I minatori, in seguito alle scelte della società e al licenziamento della metà dei lavoratori, compirono un gesto estremo occupando le gallerie sotterranee per oltre tre mesi. L’esposizione si concentra sui protagonisti di quelle vicende, gli uomini, i cosiddetti “sepolti vivi” e le loro donne che svolsero un ruolo determinante durante tutto il periodo della lotta.

Le donne, organizzate in modo spontaneo, affiancarono le rivendicazioni e sostennero i mariti, figli, padri e fratelli con forza e determinazione. Parteciparono alle manifestazioni e fornirono aiuto morale e alimentare permettendo la continuazione della protesta.

La lotta dei minatori di Ravi fu un fatto collettivo che coinvolse l’amministrazione comunale, i partiti politici e i sindacati, oltre alla popolazione di un vasto territorio che compì atti di grande solidarietà nei confronti degli operai e delle loro famiglie.

La mostra si inaugura presso la Miniera di Ravi Marchi venerdì 17 luglio alle ore 18.

Sarà visitabile, a ingresso libero, fino al 31 agosto durante gli spettacoli serali e il sabato dalle 17 alle 19 in occasione delle visite guidate.