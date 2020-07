“Senti che vento”: Eleonora Sottili presenta il suo libro

GROSSETO – Venerdì 10 luglio, ore 17,30, alla Libreria delle ragazze c’è la presentazione del libro “Senti che vento” di Eleonora Sottil (Einaudi).

La Libreria delle ragazze è al suo secondo appuntamento nella riapertura al pubblico con un romanzo perfetto per la fase che stiamo vivendo. Con una scrittura nitida e leggera, l’autrice ci racconta di come l’imprevisto che entra nelle nostre vite ci può regalare le chiavi per aprire nuove porte.

«Quando mi consegnarono l’abito da sposa, il tempo minacciava tempesta». Agata comincia così, in prima persona, a raccontare. A Bocca di Magra, nell’alta Versilia, è fine agosto e arriva la pioggia a dirotto, il fiume sta straripando, viene data l’allerta. Le tre donne che abitano la casa che dà proprio sul fiume sembrano non aver fretta di mettersi in salvo, guardano l’acqua che invade il pianterreno, lambisce il divano e sommerge la libreria. Non hanno paura, ormai lo sanno che è zona rossa, aspettano che l’acqua si ritiri. Agata, la mamma e la nonna pescano i pomodori dell’orto con il retino, mentre i regali di nozze navigano indisturbati e il vestito da sposa volteggia candido al centro della stanza. Quando la mamma e la nonna si mettono a giocare a carte, Agata si dice di non avere nulla in comune con loro, ma tanto domenica si sposa e sarà al sicuro.

«Mi sa che domenica prossima non ti riesci mica a sposare», dice la nonna tagliando il salame.

La loro casa allagata diventa un “non luogo” dove tre generazioni femminili si incontrano e comunicano in modo diverso, con i ricordi discordanti o sconosciuti, con le sfuriate della nonna, con i silenzi, con le frasi sibilline della madre che si rifugia in soffitta, con la chiave di un baule che non si trova più… Agata scopre che le due donne della sua famiglia non sono poi così lontane da lei come credeva. Si confondono i confini tra le loro vite, e a poco a poco emergono i segreti che ognuna di loro nasconde. E finiscono per rivelarsi tutte e tre molte diverse dalla versione che davano di se stesse. Perché l’acqua che rompe gli argini può anche far cambiare rotta.

Eleonora Sottili, toscana di origine, lavora a Torino alla Holden, la scuola di scrittura fondata da Alessandro Baricco. Ha pubblicato Il futuro è nella plastica (nottetempo 2010) e Se tu fossi neve (Giunti 2015).

Donatella Borghesi ne parla con l’autrice.

È necessario prenotare la presenza al numero 334 2095586, per osservare il distanziamento previsto dalle norme che regolano gli eventi e la vita delle associazioni.