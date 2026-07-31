ROSELLE – Sabato 1 agosto alle 21:15 al Parco archeologico di Roselle in scena l’orchestra “Suoni del sud” con Domenico De Biase (arrangiatore e direttore d’orchestra), Luciana Negroponte (voce solista) e Cristian Levantaci (cantattore).

Da “Grande grande grande” a “Se telefonando”, da “Ancora ancora ancora” a “E se domani”, fino a “Parole parole” e “Le mille bolle blu”. Tutte canzoni che fanno parte della storia della musica italiana, rese eterne dalla voce di Mina. Il festival ArcheOrchestra rende omaggio alla leggendaria interprete con il concerto “Semplicemente Mina”.

È il quarto concerto del nuovo festival musicale estivo organizzato dall’orchestra sinfonica “Città di Grosseto” e dai Parchi archeologici della Maremma con la direzione artistica di Antonio Di Cristofano e il sostegno del Ministero della cultura.

Informazioni I biglietti hanno un costo di 15 euro (posti unici a sedere non numerati, fino ad esaurimento: 100 posti disponibili) acquistabili in prevendita online sulla piattaforma Musei italiani al link (https://www.museiitaliani.it/acquista-biglietto) o sul posto prima dello spettacolo. È incluso l’ingresso al Parco archeologico con visita guidata alle ore 20. All’ingresso è richiesto di presentare in formato cartaceo i biglietti acquistati online.

Lo spettacolo

“Semplicemente Mina” è un viaggio nella storia della musica italiana, attraversando decenni di successi che hanno segnato intere generazioni. Gli arrangiamenti curati dal maestro Domenico de Biase, anche direttore d’orchestra, esaltano la potenza espressiva e la modernità senza tempo del repertorio di Mina. La scaletta propone alcuni dei suoi brani più iconici, alternando momenti brillanti e teatrali a passaggi più intimi e introspettivi: la voce di Luciana Negroponte (definita dalla critica come una delle migliori cantanti gospel italiane) restituisce con eleganza la complessità vocale di Mina, mentre Cristian Levantaci (cantante, attore e regista teatrale noto per i suoi spettacoli musicali incentrati sulla storia della grande canzone italiana) arricchisce lo spettacolo con interventi narrativi e interpretativi, creando un dialogo con il pubblico. Il risultato è uno spettacolo coinvolgente, pensato non solo per gli appassionati ma anche per chi desidera riscoprire la forza e l’attualità di un repertorio che continua a emozionare.

L’orchestra

L’orchestra “Suoni del sud” è nata nel 2012 con l’obiettivo di creare opportunità musicali e negli anni ha collaborato con artisti del mondo del cinema e del pop come Michele Placido, Lucio Dalla, Gianni Morandi, Amii Stewart, Al Bano Carrisi, Antonella Ruggiero, Ornella Vanoni, i Pooh. Tra gli eventi in cui si è esibita sono da ricordare il concerto con Andrea Bocelli alle terme di Caracalla, “Una voce per Padre Pio nel mondo” a Toronto e il concerto con Claudio Baglioni nella Sala nervi a Roma. L’ensemble si è distinta anche nella realizzazione di opere liriche, come Elisir d’amore, Bohéme, Il barbiere di Siviglia, Tosca, Traviata e Aida, acquisendo nel 2014 la scenografia completa dell’Aida di Giuseppe Verdi disegnata da Franco Zeffirelli. “Suoni del sud” ha istituito anche il concorso nazionale “Giordano” per le scuole musicali, con la direzione artistica di Lorenzo Ciuffreda e ospiti come Cheryl Porter, Beppe Vessicchio, Piero Pelù, Elio, Mogol, Silvia Mezzanotte, Red Canzian, Irene Grandi e Fausto Leali.

Il programma completo del festival ArcheOrchestra è disponibile sul sito web dei Parchi archeologici della Maremma (https://parchiarcheomaremma.cultura.gov.it/).