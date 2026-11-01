MANCIANO – Il fumetto continua a diffondersi a Manciano. Domenica 8 novembre, dalle 16 alle 18, il circolo Arci Manciano propone un seminario di disegno del fumetto gratuito, aperto a tutte le ragazze e i ragazzi tra gli otto e i quattordici anni interessati a conoscere questo mezzo di espressione.

Gli insegnanti e il corso di luglio

Il seminario sarà tenuto dagli insegnanti della Chelli comics & scuola di fumetto Grosseto. Sarà anche propedeutico alla terza edizione del corso di fumetto del circolo, in programma a luglio 2027.

Come prenotare

La prenotazione è gradita e consigliata, scrivendo su WhatsApp al 334 3099331 entro il 5 novembre.

Il patrocinio del Comune

Il progetto è patrocinato dal Comune di Manciano «per la sua rilevante portata dal punto di vista educativo, dello stimolo alla creatività e alla socialità per i bambini e i ragazzi del territorio».

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