Sei titoli per sei incontri: tornano gli appuntamenti alla Fondazione Bianciardi

GROSSETO – Parte il secondo ciclo di incontri alla Fondazione Bianciardi.

L’appuntamento è per giovedì 30 gennaio alle 17: si parlerà di Luciano Bianciardi e di cinema. Il titolo dell’incontro sarà “La pagina e lo schermo: due scritture a confronto”.

“Dalla vita agra di Bianciardi, storia di un intellettuale periferico e della sua integrazione mancata in una metropoli in cui il cinismo generale conferma la sua delusione esistenziale, a quella sociopolitica di Lizzani. Da un romanzo fortemente segnato dall’autobiografismo a una lettura corale, che declina il racconto in chiave collettiva privilegiando l’indagine sugli ambienti e sui gruppi umani, piuttosto che sugli individui”.