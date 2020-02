Sei titoli per sei incontri: continuano gli appuntamenti alla Fondazione Bianciardi

GROSSETO – Continuano gli incontri alla Fondazione Bianciardi. Il prossimo appuntamento è per giovedì 13 febbraio alle 18 presso la sede della Fondazione in via Adda 32.

Il titolo dell’incontro sarà “Su Bianciardi e altre storie. Bianciardi a processo”, a cura di Massimiliano Marcucci

Poco note sono le vicissitudini giudiziarie di Luciano Bianciardi, tra accuse di oscenità, disaccordi editoriali, minatori e calzolai.

Le vicende ripercorse attraverso la geniale narrazione di “Aprire il fuoco”, ultimo romanzo dello scrittore grossetano.