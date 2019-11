Sei rappresentazioni teatrali amatoriali per “riscaldare” l’inverno ad Albinia

ALBINIA – Dalla prossima domenica 17 novembre a quella del 23 febbraio 2020, sempre alle ore 18,00 andranno in scena, presso la sala teatrale della Parrocchia Santa Maria ad Albinia, sei rappresentazioni di compagnie amatoriali: la Compagnia delle Donnacce con la commedia “Donnacce”, i Li Bindoli con “Tanto tuonò che piobbe” il 1 dicembre, La Prova Generale con “Non è vero ma ci credo” il 15 dicembre, Il Teatraccio con “Miseria e nobiltà” il 12 gennaio, Il Laboratorio Teatrale Ridi Pagliaccio con “L’Anatra all’Arancia” il 2 febbraio e infine il Teatro degli Scompagnati di Albinia con “Gli Affari sono Affari” il 23 febbraio.

Alla conclusione della rassegna teatrale sono previsti tanti premi, per il miglior spettacolo dalle preferenze espresse dal pubblico, per il miglior attore e per la migliore attrice per la migliore attrice/attore e il premio speciale della giuria.