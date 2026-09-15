CASTELL’AZZARA – Segreti di famiglia, bugie taciute, verità che emergono solo quando qualcuno ha il coraggio di cercarle.

È quanto esplora “Le bugie non dette“, l’ultimo romanzo di Ludovica De Nava, edizioni Effigi, che sarà presentato in prima nazionale sabato 19 settembre alle 17 nella biblioteca comunale di Castell’Azzara, via Marconi 2.

Con l’autrice dialogherà lo scrittore Stefano Lucarelli.

Il romanzo è la storia della famiglia di Vittoria Monderos, medico alternativo, che indaga su fatti accaduti prima della sua nascita, tenuti nascosti da suo padre, Fernando. L’esistenza della famiglia è condizionata da queste situazioni. Tutti coinvolti, tutti ingannati e inconsapevolmente complici del segreto nelle acque stagnanti delle bugie non dette.