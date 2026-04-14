ORBETELLO – Dal 17 aprile la sala espositiva della ex Polveriera Guzman ospita “Sedimenta”, la mostra d’arte dedicata al cambiamento e alla stratificazione del tempo e del sentimento, organizzata dall’associazione Corrente Alternata e patrocinata dal Comune di Orbetello.

«Sedimenta – spiegano da Corrente Alternata – è una mostra collettiva dove venti artisti sono stati invitati a presentare un’opera che indaga il tema del frammento, della memoria, della storia e del divenire altro. Il progetto è incentrato sul valore della sedimentazione delle molteplici identità sovrapposte e sulle loro possibili relazioni. Le cose che si sono sedimentate su questa terra mostrano un continuo ciclico passaggio a sovrapporre, resti organici e non organici, tracce, fossili, frammenti di vissuto. La terra si allarga come concetto alla terra intera perché ogni piccolo frammento di terra è allo stesso tempo anche il pianeta tutto e la sedimentazione rivela il mistero della morte, ma anche la sua struggente bellezza che lascia sgomenti e stupiti per l’impossibilità dell’uomo di non riuscire a comprenderne il suo recondito significato. L’essenza del momento è parte del frammento che colma l’assenza spaziale e temporale, la mancanza, la separazione, la distanza. Noi viviamo di frammenti di cui non sappiamo, ma che costituiscono il nostro stare al mondo».

«Il progetto di ricerca collettiva mediante il frammento persegue azioni rifondatrici – dicono ancora gli organizzatori – Sedimenta è possibilità di riflessione sui temi della memoria, sul valore della sedimentazione come identità molteplice e frammentaria del vivere sociale. Una ricerca che mostra come la sedimentazione possa aprire a nuove visioni, il frammento isolato, sospeso, esasperato e rielaborato diviene seme di pensiero e percezione sensibile. Come artisti che vivono nella contemporaneità del presente e vincolati al flusso del divenire, non possiamo fare a meno di indagare il senso più profondo delle nostre origini e del nostro procedere e agire nel mondo per meglio comprenderlo e trasformarlo».

«Ancora una volta Corrente Alternata inonda la Guzman di profondità artistica – sottolinea l’assessore alla cultura, al turismo e al commercio, Maddalena Ottali – ringrazio l’associazione e, in particolare il presidente Muneghina, per l’impegno e la straordinaria capacità di trovare sempre spunti interessanti e innovativi per valorizzare lo straordinario spazio espositivo della ex Polveriera Guzman. Corrente Alternata, infatti, ogni volta riesce a mescolare in modo sapiente artisti affermati e giovanissimi che presentano le loro opere sul nostro territorio, offrendo appuntamenti culturali che si sono confermati, nel corso del tempo, delle vere e proprie eccellenze».

Inoltre il 15 maggio è previsto un appuntamento speciale: laboratorio aperto di grafica d’arte con la tecnica della Monotipia – 15 maggio 2026 ore 10:30 | 18:00 Polveriera Guzman. È necessario prenotarsi per e-mail entro e non oltre martedì 13 maggio ai seguenti indirizzi: [email protected] o [email protected]

L’elenco degli artisti che parteciperanno a “Sedimenta”: Marco Affaitati; Clarissa Baratta; Roberto Bove; Lorenzo Cappella; Maria Cavinato; Roberto Ciangola; Tiziano Conte; Guido D’angelo; Fabrizio Dell’arno; Giulia Di Pasquale; Francesco Graziano; Andrea Lancianese; Alessandro Martina; Simone Martinotta; Davide Miceli; Antonella Nardi; Alice Papi; Valeria Pontremoli; Giulia Scala; Gabriella Vurchio

Progetto a cura di: Roberto Bove; Roberto Ciangola; Guido D’Angelo. Organizzazione dell’evento associazione Corrente Alternata con il patrocinio del Comune di Orbetello.

L’ingresso alla mostra è gratuito. I giorni di apertura sono dal giovedì alla domenica dalle 15 alle 20, per il resto della settimana contattare il 333 6905696.