Secondo appuntamento delle attività autunnali al Museo Magma con il laboratorio didattico “Costruiamo una lucerna romana”

FOLLONICA – Continuano i laboratori didattici pomeridiani per bambini da 5 a 11 anni di età, al Museo Magma con i LABORATORI D’AUTUNNO; da ottobre a dicembre i partecipanti potranno cimentarsi in varie attività didattiche divertendosi e imparando sempre qualcosa di nuovo. Martedì 30 ottobre, per la festa di Halloween, invece della tradizionale zucca tipica della cultura americana, i ragazzi costruiranno una lucerna romana.

Gli altri appuntamenti con i laboratori: a Novembre, martedì 6 i bambini coloreranno la lana come facevano gli Etruschi e giovedì 22 impareranno a scrivere con l’alfabeto etrusco.

Per finire, ma solo momentaneamente, a Dicembre, martedì 4 prepareranno con il grano il pane alla maniera degli Etruschi e giovedì 20 realizzeranno una candela per il Natale 2018.

Le attività si svolgeranno, su prenotazione e al costo di 2 euro, dalle ore 16.30 alle 18.