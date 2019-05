Secondo appuntamento con “SconfinaMenti”: Piccolo Cineclub Tirreno presenta “Bangla”

FOLLONICA – Sabato 25 maggio alle 21.30 sarà in programma il secondo appuntamento con la rassegna – festival “SconfinaMenti” organizzata dal Piccolo Cineclub Tirreno di Follonica.

Dopo il primo evento del festival, organizzato lo scorso 17 maggio, che ha visto protagonista il regista cipriota Marios Piperides nella presentazione di “Torna a casa, Jimi!, vincitore del Tribeca Film Festival, sabato prossimo sarà proiettato – in anteprima provinciale – la commedia “Bangla”. Per l’occasione, sarà presente il regista e attore protagonista del film Phaim Bhuiyan.

L’evento si svolgerà presso la Sala Tirreno in via Bicocchi a Follonica alle 21.30. Prenotazione necessaria.

Trama

Phaim è un giovane musulmano di origini bengalesi nato in Italia 22 anni fa. Vive con la sua famiglia a Torpignattara, quartiere multietnico di Roma, lavora come steward in un museo e suona in un gruppo. È proprio in occasione di un concerto che incontra Asia, suo esatto opposto: istinto puro, nessuna regola. Tra i due l’attrazione scatta immediata e Phaim dovrà capire come conciliare il suo amore per la ragazza con la più inviolabile delle regole dell’Islam: la castità prima del matrimonio.