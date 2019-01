Secondo appuntamento con il “Piccolo festival Tirreno”: alla serata anche Valerio Mastandrea

FOLLONICA – Comincia con il botto il primo Piccolo festival Tirreno organizzato dal Piccolo cineclub Tirreno di Follonica. Tutto esaurito, venerdì, per la serata inaugurale. La presentazione del film e dell’evento è stata impreziosita e resa indimenticabile dalla presenza in sala della madrina del Festival, Pina Turco, premio miglior attrice al Tokyo international film festival 2018, che ha risposto alle tantissime domande e curiosità del pubblico in sala.

«L’attrice (protagonista del film in programma) ha presentato, agli appassionati di cinema intervenuti per assistere all’evento, “Il vizio della speranza” di Edoardo de Angelis – Premio Miglior Film del Pubblico alla Festa del cinema di Roma 2018» affermano gli organizzatori Matteo Racugno, Massimo Brandi ed Enrica Demi.

Il secondo appuntamento del Piccolo Festival Tirreno è previsto per il prossimo lunedì 28 gennaio.

Sarà ospite dell’evento il grande Valerio Mastandrea che presenterà il suo primo film da regista, “Ride”, uscito poche settimane fa nelle sale, in prima visione a Follonica. E’ prevista una doppia proiezione, sia alle 18.30 che alle 21.30. Prenotazioni presso Pro loco Follonica in via Roma – orario di apertura dal lunedì al sabato ore 9,30-12,30 16,30-19 domenica 9,30-12,30. Per info tel: 339.3880312.