MAGLIANO IN TOSCANA – Le Donne di Magliano presentano il nuovo spettacolo, dal titolo “Sebben che siamo donne”, in due eventi ravvicinati nel programma “Eventi 2026” del Comune di Magliano in Toscana. Si parte sabato 11 luglio nel suggestivo scenario del Giardino del Torrione di Magliano in Toscana, replica lunedì 13 nel borgo di Montiano, in piazza del Plebiscito

Con “Sebben che siamo donne” il gruppo affronta con senso di appartenenza e un pizzico di ironia a canzone di lotta, di protesta e di identità di genere, sia con la rilettura di canzoni del repertorio popolare (“Vien la primavera”, “Nina, ti te ricordi”, “Italia bella mostrati gentile”, “Sei bella negli occhi”, “Sebben che siamo donne”) che attingendo dal proprio repertorio originale (“Norma, per non Dimenticare” o “Ballata dell’equipaggio di terra”).

Il coro Le Donne di Magliano è nato nel 2012 da un’idea di Carla Baldini e con il tempo si è affermato come una delle più voci più interessanti nel panorama della musica popolare di tradizione e di innovazione della scena italiana. Quattordici anni di attività segnati da collaborazioni prestigiose con artisti come Pamela Villoresi, David Riondino, Riccardo Tesi e Maurizio Geri, Ginevra Di Marco, Ambrogio Sparagna, il coro delle Mondine di Novi e un bel lavoro discografico dal titolo “Donne che cantano le donne” (Believe Music, 2018) che celebra il femminile nelle sue diverse declinazioni, soffermandosi sia su figure di donne realmente esistite e riconoscibili, che su “tipi” di donna immortalate dalla tradizione popolare toscana (“Ninna Nanna la Malcontenta”, “La mamma ’n vole”, “La Leggera”).

Da alcuni anni il lavoro di ricerca del gruppo sulla canzone popolare si è incentrato sulla figura del cantastorie, che è stata reinterpretata creativamente: non più i “fogli parlanti” che i cantastorie portavano nelle piazze, ma le “gonne parlanti”, che le Donne di Magliano indossano in concerto e che illustrano con scene dipinte sul tessuto la storia delle canzoni.

I due appuntamenti maglianesi sono ad ingresso gratuito, con inizio alle 21. Info sui Social de Le Donne di Magliano e del Comune di Magliano in Toscana.