Seawine: le migliori etichette protagoniste alla Marina di Scarlino

MARINA DI SCARLINO – Giovedì 27 Giugno dalle ore 18.00 alle 23.00 alla Marina di Scarlino andra’ di scena la prima edizione della straordinaria kermesse enogastronomica. Una vera e propria celebrazione del mondo del vino, proposto in degustazione agli appassionati del settore.

All’evento parteciperanno oltre 40 produttori di vino. Sara’ allestita una sorta di “via del vino” lungo tutta la galleria , il Marina Club e le due piazzette della Marina di Scarlino.

“SEAWINE” sarà un occasione unica di conoscenza, di promozione e di confronto tra i produttori presenti che rappresentano l’eccellenza della produzione enologica Toscana , tra i primi a livello nazionale. I loro “elisir”si potranno degustare attraverso percorsi di assaggio liberi o guidati in collaborazione con la delegazione Onav di Grosseto e l’Enoclub Siena.

Alla Marina di Scarlino saranno presenti anche “Siena Tartufi” e “wine Jewels” degli artigiani che creano dei bellissimi gioielli contenenti del vino.

A questa sorta di “festa per il palato” parteciperanno anche tutti i ristoranti presenti nella Marina di Scarlino attraverso proposte di “street food” e di “menù à la carte” abbinate ai vini delle cantine presenti. Per eventuali prenotazioni i ristoranti che parteciperanno alla manifestazione sono : MARINA CLUB: 0566 866396; CARPINETO WINE BAR: 393 909 4372; IL BECCOFINO: 334 260 3083; L’IMPOSTO: 380 437 4148; ZEN BAR: 366 412 9947; ZERO DISTANZE: 334 233 9219

Ad allietare la serata saranno presenti dj e band musicali lungo tutto il percorso della degustazione dei vini: Alessandro Golini e Paolo Batistini inconcerto con violino e chitarra; Irene Olivelli duo voce e chitarra; Laura Nepi & Luca Simoni voce e chitarra e Giacomo Ghinazzi DJ Set.

Con soli 10 euro si potra’ accedere alla manifestazione e la modica cifra’ darà diritto ad un calice per la degustazione e ad un numero illimitato di assaggi di vino presso i vari stands dei prestigiosi produttori presenti.

Elenco delle “cantine partecipanti”a “SEAWINE”:

Acquagiusta Wine

Elisabetta

Avide

Imperiale

La Pierotta

Campastrello I Socci

Bulichella

Cacciagrande

Caiarossa

Campo al Noce

Cantine Dei

Capezzana

Carpineto

Castello di Montepo

Castiglion del Bosco

Col di Bacche

Diegale

Enoforia

Fattoria dell’Agresto

Fattoria Montellori

La Cura

La Lupinella

La Pace

L’Apparita

Meroni dal 1935

Montebelli

Morisfarms

Muralia

Podere l’Aja

Podere Cigli

Podere Ristella

Prima Pietra

Rigoli

Rigoloccio

Tenuta di Sticciano

Tenuta Agostinetto

Villa Cilnia