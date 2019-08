Sealand Music Festival: appuntamento a Porto Santo Stefano

Quinta edizione del Sealand Music Festival, sabato 10 agosto al campo sportivo delle Piane di Porto S. Stefano.

La manifestazione, organizzata dall’associazione Giovani Pss con il patrocinio del Comune di Monte Argentario, è diventata un must dell’estate locale e quest’anno si annuncia decisamente migliorata, con ogni settore ampliato e più curato.

Ci sarà uno spazio dedicato al food and beverage sponsorizzato da Red Bull, un’area completamente dedicata ai Ticket Vip con accesso al backstage degli artisti.

I cancelli apriranno alle ore 20:30; a breve uscirà la scaletta dell’ordine con cui si esibiranno gli artisti: Line up: Headliners Phase One; Junior Cally live, Shade live. Phase Two: dj Ass, dj Cappie, Freedom, Fuera live, Mauama. Phase Three: Eddy, Duhg, Mattepaz, the Y generation. Last phase: Dayans e Aby Merlan.

Le prevendite sono disponibili fino a sabato 10 agosto alle ore 20.00. Sono disponibili biglietti in prevendita da 20€ (early bird, incluso drink e saltafila), e da 40€ (vip gold, incluso drink, saltafila, area vip, backstage). Sarà disponibile il ticket intero la sera stessa fino ad esaurimento capienza a 25€, drink compreso.

Sarà disponibile anche un servizio navetta, gratis da Porto S. Stefano e P. Ercole con fermata da decidere dalle ore 21:00 ogni 30 minuti tutta la notte, e a pagamento su richiesta a 5€ da Grosseto, Marina e Castiglione, e da Campeggi, Albinia ed Orbetello, fino ad esaurimento posti.

Tutte le informazioni ai numeri 392/5667768 e 392/5213198.