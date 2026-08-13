SCANSANO – Domenica 16 agosto, torna “Tramonto a Ghiaccio Forte”, promosso dal Comune di Scansano: Con-fine Zero con “La ballata di Tiburzi e Puccini”, i Butteri di Pomonte e la possibilità di visitare con guida il sito archeologico.

Immaginate se il brigante Tiburzi incontrasse il compositore Giacomo Puccini. E se la storia di questo incontro venisse messa in scena in un luogo unico, dall’indiscusso fascino. Tutto questo accadrà domenica 16 agosto, alle 19, quando la compagnia Confine Zero presenterà nell’area archeologica di Ghiaccio Forte “La ballata di Tiburzi e Puccini”.

Uno spettacolo che si inserisce nell’iniziativa “Tramonto a Ghiaccio Forte”, promossa dal Comune di Scansano, e che contribuisce a offrire al pubblico un viaggio tra storia, leggenda e tradizione maremmana. “La ballata di Tiburzi e Puccini” racconta l’incontro tra due figure entrate nell’immaginario collettivo della Maremma, sebbene in modo totalmente diverso.

Ad accompagnare il pubblico in questo intenso percorso narrativo saranno Guido Targetti, Francesco Tozzi e il cantastorie David Vegni, che uniranno racconto, musica e memoria popolare per restituire il fascino di una vicenda sospesa tra realtà storica e mito: attraverso parole, canti e testimonianze della tradizione orale, lo spettacolo racconta l’incontro tra due miti, protagonisti di una stagione complessa, non solo della storia maremmana ma anche di quella nazionale, evocando il rapporto profondo tra uomini, territorio e comunità.

Uno scontro tra due colossi, rappresentanti uno della modernità e l’altro di un mondo che sta per scomparire, quello delle antiche tradizioni.

A rendere ancora più coinvolgente l’evento sarà la partecipazione dei Butteri di Pomonte, padroni di casa e autentici custodi della cultura rurale della Maremma, la cui presenza contribuirà a ricreare le atmosfere di un tempo e a valorizzare il patrimonio identitario di questo angolo di Toscana.

La scelta di Ghiaccio Forte come palcoscenico naturale conferisce allo spettacolo un ulteriore valore simbolico: l’antico insediamento etrusco, immerso nel paesaggio delle colline maremmane, diventa infatti il luogo ideale per ospitare una narrazione che intreccia storia e tradizioni popolari, offrendo al pubblico un’esperienza culturale immersiva in cui il racconto dialoga con il paesaggio.

“La ballata di Tiburzi e Puccini” è un appuntamento dedicato a chi desidera riscoprire le radici della Maremma attraverso il teatro e la musica popolare, in un contesto di grande fascino storico e naturalistico.

Ad anticipare lo spettacolo ci sarà, inoltre, la possibilità per tutti i partecipanti di prendere parte alla visita guidata, in programma per le 18, al sito archeologico. La partecipazione all’evento ha un costo di 10 euro, che comprende la visita con guida.