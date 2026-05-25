ROSELLE – Serata tra astronomia e letteratura all’Osservatorio di Roselle. Venerdì 29 maggio alle ore 21:30 la presentazione del libro “Se non ci fosse la Luna” di Michele Machetti edito da Innocenti Editore. A seguire, meteo permettendo l’osservazione del cielo e della Luna.

“E se stasera la Luna non sorgesse più? La diamo per scontata. La fotografiamo, le dedichiamo canzoni, ma raramente ci fermiamo a pensare a quanto le dobbiamo – dichiarano gli organizzatori -. Senza di lei, la Terra sarebbe un pianeta irriconoscibile: stagioni impazzite, asse instabile, un cuore geologico spento. Forse, semplicemente, non saremmo qui. Venerdì 29 maggio presenteremo all’Osservatorio di Roselle “Se non ci fosse la Luna”, il primo libro di Michele Machetti — divulgatore scientifico, astrofilo dall’età di otto anni, socio Amsa da una vita e voce ormai familiare delle serate osservative dell’Osservatorio. Un libretto breve ma denso, che intreccia rigore scientifico e meraviglia per restituire alla Luna il ruolo che le spetta: non un decoro notturno, ma la custode silenziosa della vita sulla Terra”.

Insieme all’autore ci sarà Stefano Innocenti, editore del libro, per raccontare come è nato il progetto e che cosa significa fare divulgazione oggi e Paolo Pisani – giornalista e antropologo. Michele parlerà della genesi del libro, del suo percorso di divulgatore e di quel filo che da sempre lega la sua passione al cielo della Maremma.

“E poi (perché siamo pur sempre un osservatorio, e la Luna sarà praticamente piena) andremo a guardarla davvero, con i telescopi del giardino – concludono gli organizzatori -. Crateri, mari, montagne lunari: il modo migliore per chiudere una serata che parla di lei”.

Ingresso gratuito.

E’ obbligatoria la prenotazione al seguente link:

https://www.amsagrosseto.com/newsite/eventi/?event=12