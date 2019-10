“Se l’amore finisce”: Marco Di Eugenio presenta il suo libro in città

GROSSETO – Sabato 5 ottobre alle 18, alla sede della Pro loco di Grosseto in piazza del Popolo, Fabiola Favilli e Mario Papalini presenteranno il libro “Se l’amore finisce. Cronaca di un naufragio sentimentale ai tempi di Whatsapp”, di Marco Di Eugenio.

“Il testo, di straordinaria sincerità, cattura per l’empatia che ispira fin dal titolo – racconta Favilli -. La storia scorre catturando i lettori che possono riconoscersi nelle vicende e soprattutto nelle riflessioni dell’autore, cogliendo l’opportunità di riflettere sul proprio vissuto. Il sottotitolo introduce ad una dimensione contemporanea dell’amore che finisce: come sottrarsi ai flussi di immagini ed informazioni riguardanti l’ex partner che arrivano attraverso i social?”.

“Marco Di Eugenio è stato lasciato nella notte di Natale dopo 5 anni di felice fidanzamento – continua Fabiola Favilli -: il suo libro è autobiografico ed ha il raro pregio di condurre con schiettezza e semplicità nelle fluttuazioni dell’animo che inevitabilmente ha dovuto affrontare per impostare una nuova vita, senza la sua ‘principessa’. Nella contro copertina del libro si legge ‘A me è successo ed ho voluto raccontarlo un po’ per terapia, un po’ per testimonianza. In fondo la mia storia è la storia di tutti. O potrebbe diventarla’. L’ingresso è gratuito e Marco Di Eugenio sarà a disposizione del pubblico per le domande e per il firmacopie”.