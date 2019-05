“Se la natura un giorno”: Liceo Artistico in mostra all’Aurelia Antica

GROSSETO – Dal 28 al 31 maggio, gli studenti adulti del Liceo artistico serale del Polo “Luciano Bianciardi” esporranno i loro lavori nella mostra collettiva ‘Se la natura un giorno…’, allestita presso il centro commerciale Aurelia antica di Grosseto. La mostra, dedicata ai fiori e al tema della natura, vuole essere un omaggio e una riflessione poetica sulle attuali e drammatiche tematiche dell’ambiente.

Fiori, paesaggi, figure che si legano alla natura sono il filo rosso di questa mostra che esprime, con una vasta gamma di opere compiute con tutte le tecniche, come sia possibile un apprendimento artistico a tutte le età. Una bella occasione per presentare il Liceo artistico serale, modellato per le esigenze degli adulti e pensato per costruire percorsi personalizzati, che tengano conto delle competenze già sviluppate nel corso della vita. Un percorso studiato apposta per chi ha interrotto gli studi e per chi, pur possedendo già un diploma o una laurea, intende approfondire le proprie competenze artistiche. Ma anche per chi, per lavoro, pratica attività artigianali o intende praticarle. Per questi si apre la prospettiva di approfondire o conoscere tecniche, modalità operative e strumenti di laboratorio di grande professionalità. Ma è soprattutto una scuola per tutti coloro che hanno passione per l’arte!

Il Liceo artistico serale nasce per avvantaggiare gli studenti lavoratori e si avvale di metodologie di didattica online, con l’ausilio delle nuove tecnologie. Le materie artistiche invece si svolgono negli attrezzati laboratori di via Pian d’Alma. Al Liceo artistico statale ci si può diplomare anche in tre anni se si possiedono comprovati crediti scolastici o professionali, ma si può comunque frequentare un singolo anno alla volta e diplomarsi in 5 anni. Il corso, infatti, è suddiviso in tre periodi didattici. Il primo periodo equivale alle classi prima/seconda, il secondo alle classi terza/quarta. il terzo alla quinta.

La mostra rimarrà aperta tutti i giorni nell’orario di apertura del centro commerciale.

Per chi volesse conoscere più da vicino il Liceo artistico serale può farlo visitando i laboratori nella sede di via Pian d’Alma 15.

Dunque un percorso che agevola i bisogni dello studente lavoratore, permettendo di realizzare un sogno nel cassetto.

Per qualsiasi informazione telefonare al numero 0564-484871 oppure consultare il sito http://www.polobianciardigrosseto.it/ o ancora la pagina facebook movimentoartistico.grosseto/