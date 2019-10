“Scuola e sanità ai tempi del neoliberismo”: incontro con gli esperti. Il programma

GROSSETO – Venerdì 25 ottobre alle 16.30, alla sala Cesvot in via Ginori si terrà il convegno “Parliamo di scuola e sanità. La vita quotidiana ai tempi della crisi neoliberista”. L’evento è organizzato dall’associazione La Martinella per la Costituzione in collaborazione con i Laboratori Left Grosseto/Siena e Cobas Grosseto con il coordinamento della psicologa Leda di Paolo (associazione Amore e Psiche).

Il convengo sarà articolato in due sessioni: prima sessione “Neoliberismo contro la nuova socialità” con interventi di Andrea Ventura (economista, saggista e docente dell’Università di Firenze) – Marina Boscaino (Coordinamento nazionale ritiro di ogni autonomia differenziata) e Loretta Mussi (Comitato per la democrazia costituzionale); seconda sessione “Scuola e sanità nel territorio” con interventi di Giuseppe Follino (Cobas scuola Grosseto ) e Luciano Fedeli (Pci).

“Al centro del convegno – raccontano da Laboratorio politico Left – una riflessione sul tema del conflitto tra neoliberismo e la democrazia costituzionale. Il neoliberismo, nonostante la crisi del 2008 e i suoi devastanti effetti sull’economia e la società, continua a rappresentare la teoria economica di riferimento e finisce per condizionare le nostre vite. L’ iniziativa tende ad esaminarne le cause profonde e proporre soluzioni alternative insieme a studiosi, ricercatori e operatori del mondo della scuola, della sanità. Nel corso dell’iniziativa saranno promossi i libri realizzati dalla “Rivista Left” che potranno tornare utili a chi vorrà approfondire i temi che verranno trattati nel convegno: W la scuola pubblica laica e democratica; Contro il neoliberismo conoscenza lavoro arte, socialità; Il flagello del neoliberismo. Alla ricerca di una nuova socialità.

Per informazioni 33829040787.