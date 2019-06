Scuola di danza sul palco del Moderno per omaggiare la musica

GROSSETO – Nuovo appuntamento al Teatro Moderno per i ragazzi dell’Officina Movimento Arte Danza, la scuola diretta da Lina Meucci. Con “Back to the music”, in programma sabato 15 giugno alle 20,45, una delle scuole di danza più apprezzate nel territorio, torna in scena. Lo spettacolo fa parte della dodicesima rassegna di danza Città di Grosseto.

“Back to the music” vuole essere un omaggio alla musica senza avere pretese di raccontarne la storia. Nasce da un’idea di Katia Fini che ha curato i dialoghi e il canto, con le coreografie di Paolo Bottinelli, Andrea Cerretani, Ronny Maden, Lina Meucci, Serena Stefani, Federico Tiezzi, mentre la regia è di Lina Meucci che ha la direzione artistica. Lo spettacolo si esprime attraverso il linguaggio della danza, della musica e del teatro, tutte discipline che costituiscono l’offerta formativa proposta dall’Officina Movimento Arte Danza.

“Danza, musica, teatro sono linguaggi universali che avvicinano le persone e le rendono parte di qualcosa di importante – afferma la direttrice Lina Meucci -. Ecco quindi che lo spettacolo di fine anno vuole essere il coronamento del lavoro di formazione e un momento di crescita per gli allievi. Sul palco saliranno allievi di varie età: dai bambini di 3 anni ai ragazzi più grandi, fino agli adulti. L’offerta formativa della scuola, ampia e professionale, prevede infatti corsi per bambini dai 3 ai 7 anni con attività mirate con un programma specifico studiato appositamente, il Giocodanza®, ma anche corsi per ragazzi, dalla danza accademica a quella urbana e corsi per adulti, sia di danza che di laboratori di messa in scena”.

I biglietti della serata possono essere acquistati direttamente nella sede della scuola, in via Bulgaria, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20, oppure presso il teatro Moderno il giorno dello spettacolo, dalle ore 19.