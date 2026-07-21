MAGLIANO IN TOSCANA – Martedì 21 luglio 2026 alle ore 20:00 si inaugura, nelle sale di Palazzo Garibaldi (Via Garibaldi 8), la mostra personale “ScultAria” dell’artista Antonella Mosca, a cura di Antonio E.M. Giordano.

L’esposizione, interamente dedicata alla scultura metallica, gode del patrocinio del Comune di Magliano in Toscana e del Circolo Culturale Orbetellano “Gastone Mariotti”.

Il valore della materia: dal passato rurale alla forma d’arte

Nel percorso artistico di Antonella Mosca – formatasi come architetto presso l’Università La Sapienza e come scultrice e grafica all’Accademia di Belle Arti di Roma – la materia metallica assume un ruolo centrale, trasformandosi in linguaggio di pensiero e progettazione.

La sua ricerca indaga il profondo dialogo tra volume e spazio, dando vita a un’estetica nella quale il solido interagisce costantemente con aria e luce.

In questa prospettiva, il lavoro dell’artista trova una straordinaria consonanza con la terra maremmana di Magliano in Toscana. Le superfici ossidate del ferro, spesso recuperato, evocano volutamente il metallo ancestrale delle vanghe e degli aratri.

In una terra plasmata da una civiltà dal profondo passato rurale, il ferro antico – intriso di memoria, fatica e trasformazione – esce dal solco della terra per diventare forma plastica.

Attraverso saldatura e assemblaggio, lo scarto agricolo e industriale viene riscattato in una nuova possibilità espressiva, mentre l’acciaio, con la sua precisione contemporanea, crea riflessi dinamici che trasformano l’ambiente circostante in parte integrante dell’opera.

Ambiente, territorio e accoglienza

L’opera d’arte diventa così custode e manifesto della salvaguardia del patrimonio ambientale del territorio: una natura incontaminata nella quale lo spazio geometrico della scultura metallica non si impone come frattura, ma si integra come naturale estensione poetica del paesaggio antropico e naturale.

L’esposizione ridefinisce inoltre il concetto stesso di accoglienza turistica all’interno del borgo.

In un’epoca di frammentazione urbana, Magliano in Toscana conserva quella dimensione di autentica umanità e prossimità relazionale ormai sempre più rara nelle grandi città.

Le sculture dell’artista, disposte lungo questo ideale percorso di riscoperta, non si offrono a una fruizione distratta, ma invitano il visitatore a una pausa di riflessione. Intercettano lo sguardo dell’ospite per integrarlo in un tessuto comunitario vivo, dove l’incontro con l’arte diventa veicolo di memoria, empatia e profonda riconnessione con l’essenza dell’uomo.

Il titolo della mostra, ScultAria, sintetizza perfettamente questa tensione: le opere di Antonella Mosca non occupano semplicemente il vuoto, ma lo abitano, diventando interpreti dello spazio in una relazione viva con il pubblico e con l’ambiente.

Informazioni sulla mostra

Mostra: ScultAria

Artista: Antonella Mosca

Curatore: Antonio E.M. Giordano

Sede: Palazzo Garibaldi, Via Garibaldi 8, Magliano in Toscana (GR)

Periodo: dal 21 luglio al 17 agosto 2026

Inaugurazione: sabato 21 luglio 2026, ore 20:00-22:30

Orari di apertura:

Mattina: 9:30-11:30

Sera: 18:30-22:30