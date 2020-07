Scritto a Grosseto il primo manuale per chi lavora al 118

GROSSETO – «Abbiamo scritto un libro, con i colleghi con un duplice scopo il primo è quello di mettere a disposizione di chi lavora in prima linea un manuale (il primo in Italia) per prevenire e saper gestire i disturbi da stress levati agli eventi critici a cui possiamo andare incontro durante l’attività lavorativa; il secondo per far porre l’attenzione sull’importanza dell’integrazione degli aspetti psicologici nell’emergenza, aspetti che fino ad oggi non sono mai stati molto considerati se non in poche realtà provinciali italiane» a raccontarlo Irene Barbarisi medico del 118 di Grosseto, psicoterapeuta formata sulla psicologia dell’emergenza.

«Facciamo un lavoro impegnativo e stressante sia dal punto di vista fisico che psicologico e abbiamo diritto ad una tutela come operatori, tutela che deve partire obbligatoriamente da una formazione su questi aspetti per poi arrivare ad includere in ogni Deu un sanitario esperto sulla psicologia dell’emergenza».

A moderare l’incontro, che si terrà il 10 luglio alla Proloco di Grosseto alle ore 18:30, la giornalista Lina Senserini. Saranno presenti, oltre gli autori (Valentina Culacci, Mario Iovine, Fabio Pecoraro) il responsabile del 118 di Grosseto, il presidente dell’ordine dei medici di Grosseto e la vice presidente responsabile del Pronto soccorso di Massa Marittima.