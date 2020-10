Scriabin Concert Series: nella Chiesa dei Bigi con il recital pianistico di Murad Abasov

GROSSETO – La rassegna Scriabin Concert Series torna domenica 11 ottobre alle ore 11.30 nella Chiesa dei Bigi con il recital pianistico di Murad Abasov.

Il giovane talento dell’Azerbajan sarà il protagonista del nuovo appuntamento con i matinée proposti dalla rassegna organizzata dall’Associazione musicale Scriabin presieduta da Antonio Di Cristofano con il Comune di Grosseto e il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura.

I biglietti per assistere al concerto (10 euro, posto unico e assegnato secondo le normative di sicurezza anti-Covid) sono in prevendita chiamando il numero 392 1019472; i tagliandi rimanenti saranno messi in vendita in biglietteria a partire dalle ore 11 nel giorno del concerto.

Il programma prevede l’esecuzione di composizioni di Chopin, Liszt, Guliyev e Scriabin.

Murad Abasov ha cominciato a suonare il pianoforte all’età di 5 anni e dopo solo un anno è stato protagonista di esibizioni pubbliche e ha partecipato alle prime competizioni pianistiche. Successivamente si è formato alla Baku Music Academy, alla Trossingen University of Music e alla Neue Sterne Piano Academy ad Hannover, in Germania, dove continua a studiare. Ha vinto alcune tra le più prestigiose competizioni pianistiche internazionali. E adesso, grazie all’invito del direttore artistico Antonio Di Cristofano, l’esibizione a Grosseto in una location d’eccezione come la Chiesa dei Bigi.