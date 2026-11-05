GROSSETO – Prosegue la Scriabin Concert Series, la rassegna dedicata alla musica pianistica che sabato 7 novembre, alle ore 17.30, torna al Polo culturale Le Clarisse di Grosseto con un nuovo appuntamento. Protagonista del concerto sarà Denise Lutgens, pianista olandese che ha costruito il proprio percorso artistico tra importanti istituzioni musicali europee, affiancando all’attività concertistica un intenso impegno nella formazione dei giovani talenti.

Il programma musicale prevede l’esecuzione della Sonata n. 8 in do minore op. 13 “Patetica” di Ludwig van Beethoven, del Notturno op. 9 n. 1 e della Ballata n. 1 op. 23 di Fryderyk Chopin. Il recital proseguirà con due composizioni di Franz Liszt: “Faribolo pastour” e lo Studio da Paganini n. 3 “La Campanella”.

Il costo del biglietto è 8 euro l’intero, ridotto a 6 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e ridotto a 3 euro per gli allievi dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 333 5372994.

Nata nei Paesi Bassi, Denise Lutgens ha manifestato fin dall’infanzia una spiccata passione per la musica, iniziando lo studio del pianoforte alla scuola di musica di Venlo. Il suo talento le ha permesso di essere ammessa, a soli otto anni, al programma per giovani talenti del conservatorio di Amsterdam. Nel corso della sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti in concorsi pianistici internazionali, aggiudicandosi il primo premio allo Steinway Competition Netherlands, all’Alexander Scriabin Competition di Parigi e al concorso Dtkv in Germania.

Accanto all’attività artistica, Denise Lutgens dedica particolare attenzione all’insegnamento e alla valorizzazione dei giovani musicisti. Nel 2009 ha fondato, insieme al pianista Dani Luca, la Holland International Piano School dell’Aia. Nel 2015 ha inoltre organizzato un concorso pianistico internazionale che ha coinvolto 83 giovani talenti provenienti da diversi Paesi.