Scout e resistenza nel film “Aquile randagie”: proiezione al Cinema Astra. Anche il regista in sala

FOLLONICA – Martedì 22 ottobre verrà proiettato al cinema Astra il film Aquile Randagie. Una storia di scout e Resistenza e una delle pagine meno conosciute dell’antifascismo italiano. Una Resistenza senza armi, solo quelle del gioco, dell’avventura e del servizio. Un tempo vissuto da chi decise di voler rimanere scout e “durare un giorno in più del fascismo”.

Per quasi 17 anni, un centinaio di ragazzi, capi e sacerdoti tra Milano, Monza e la Val Codera portarono avanti le loro attività scout in clandestinità, nonostante il decreto con cui il regime fascista aveva soppresso il movimento scout ed altre associazioni giovanili per poter avere il monopolio dell’educazione dei ragazzi.

Seguendo la legge della libertà e della fraternità, essi si adoperarono per rimanervi fedeli ad ogni costo e fino in fondo e per operare al servizio di coloro che avevano bisogno di aiuto e protezione.

Il film è del regista Gianni Aureli, che sarà presente in sala, ed è stato presentato al festival di Giffoni. Nella giornata di martedì 22 ottobre sono previsti due spettacoli, uno alle 19 e uno alle 21.30.