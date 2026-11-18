GROSSETO – Sabato 21 novembre, dalle 17 alle 19.30, il Museo di storia naturale della Maremma ospita “Donne in natura”, un incontro dedicato alle esperienze di donne che lavorano nel campo della tutela ambientale. L’iniziativa, organizzata insieme alla Tuscany Environment Foundation (Tef), riunirà cinque professioniste impegnate in diversi settori della conservazione della natura.

L’iniziativa, a ingresso gratuito, si svolgerà nella sede del Museo, in strada Corsini 5 a Grosseto, e propone un talk informale che riunisce professioniste impegnate in ambiti differenti, dalla ricerca scientifica alla gestione delle aree protette, dall’agricoltura alla conservazione della biodiversità. Un’occasione per conoscere da vicino storie, esperienze e percorsi di donne che hanno fatto dell’ambiente una scelta di vita e di lavoro, ma anche per favorire il confronto e creare nuove occasioni di collaborazione.

A raccontare la propria esperienza saranno Luana Papetti, laureata in Scienze naturali e curatrice scientifica di TartAmare, realtà impegnata nella tutela delle tartarughe marine, Francesca Barzagli, imprenditrice agricola e presidente di DifesAttiva APS, Monia Renzi, socia fondatrice e referente scientifica del centro di ricerca BsRC, Donatella Ciofani, direttrice del Parco della Maremma e Giorgia Romeo, zoologa e funzionaria della Regione Toscana.

A moderare l’incontro sarà Laura Lo Presti, direttrice della Tuscany Environment Foundation, che accompagnerà le relatrici in una conversazione dedicata alle sfide della tutela ambientale, alle esperienze maturate sul campo e al ruolo delle donne nei diversi settori della conservazione della natura.

«La partecipazione femminile nelle discipline scientifiche è da sempre caratterizzata da un forte divario di genere, dovuto a stereotipi ancora molto diffusi e alla mancanza di modelli di riferimento – spiega il direttore del Museo, Andrea Sforzi –. Per questo motivo, negli ultimi anni il Museo di storia naturale della Maremma aderisce alla Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, che si tiene a febbraio. La proposta di TEF di organizzare insieme “Donne in natura”, perfettamente in linea con questi principi, ci è sembrata quindi particolarmente interessante per contribuire a colmare questo divario. Ne usciremo certamente arricchiti, grazie alla consapevolezza del valore che cinque professioniste attive sul nostro territorio apportano ogni giorno, con il loro lavoro, allo studio, alla conservazione e alla gestione della natura».

“Donne in natura” rientra nel calendario OFF de “L’eredità delle donne 2026”, il progetto culturale dedicato alla valorizzazione del contributo femminile nella società, nella cultura e nelle professioni.

«È per me un grande piacere rinnovare per il secondo anno consecutivo la nostra partecipazione al festival “L’eredità delle donne” – dichiara Laura Lo Presti, direttrice esecutiva di TEF, ideatrice dell’evento “Donne in natura” –. Torniamo in questo contenitore culturale con l’evento “Donne in natura”, guidate da un obiettivo chiaro: dare visibilità, voce e spazio a scienziate, istituzioni, attiviste e imprenditrici che hanno fatto della tutela dell’ambiente la propria missione di vita e di lavoro. La ricerca scientifica, la transizione ecologica e la difesa della biodiversità non possono prescindere dal punto di vista e dalle competenze delle donne. Il nostro intento è consolidare una rete solidale di professioniste dell’ambiente, confermando che la cura del nostro Pianeta è intrinsecamente legata all’empowerment femminile. Quest’anno lo faremo all’interno e con la collaborazione del Museo di storia naturale della Maremma a cui vanno i nostri ringraziamenti per avere prontamente accolto la proposta».

Per informazioni è possibile scrivere a [email protected].