GROSSETO – Il giovane violoncellista siciliano Francesco Angelico, talento di statura internazionale, sarà il solista ospite del concerto per archi dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” in programma venerdì 30 ottobre alle ore 21 nella chiesa di San Francesco a Grosseto.

L’evento rientra nel cartellone autunnale 2026, con la direzione artistica di Antonio Di Cristofano e il contributo della Fondazione CR Firenze. L’Orchestra sarà diretta dal maestro Massimo Merone e il programma prevede l’esecuzione del “Tema e Variazioni per orchestra d’archi op. 97” di Aleksandr Glazunov, della “Sonata in la minore D. 821 ‘Arpeggione’ per violoncello e orchestra d’archi” di Franz Schubert e della “Serenata per archi in sol minore op. 242” di Carl Reinecke.

I biglietti sono in prevendita online su VivaTicket e nelle prevendite autorizzate (Tabaccheria Stolzi in via Roma 58 a Grosseto; Beautiful Ways Viaggi in via IV Novembre a Marina di Grosseto; Tabaccheria Murri in piazza Zucchi 4 a Capalbio) e saranno in vendita anche sul posto, un’ora prima del concerto.

Per informazioni è a disposizione il numero: 333 5372994.

Francesco Angelico

Il violoncellista siciliano Francesco Angelico, classe 1999, si distingue per una visione musicale che unisce il grande repertorio violoncellistico all’improvvisazione spontanea, dando vita a un linguaggio sonoro contemporaneo, intenso e profondamente personale.

Si è formato con i maestri Enrico Dindo e Giovanni Sollima, ha frequentato corsi di perfezionamento all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma e attualmente studia all’Università di Musica e arti performative di Vienna. La sua attività solistica e nella musica da camera lo ha portato a esibirsi in prestigiose sale e festival italiani e internazionali.

Ha debuttato in recital con pianoforte al Teatro La Fenice di Venezia e al Teatro alla Scala di Milano. Negli ultimi anni ha tenuto concerti e tournée da solista all’estero, in palcoscenici importanti in Giappone, Stati Uniti, Paesi Bassi e Slovenia.

Nel 2023 è stato scelto da Riccardo Muti come Primo violoncello dell’Orchestra giovanile “Luigi Cherubini”, esperienza che lo ha portato a esibirsi in prestigiose sale da concerto sotto la guida di uno dei maggiori direttori del nostro tempo. È docente di Violoncello al Conservatorio Statale di Caltanissetta.

Massimo Merone

Massimo Merone è direttore d’orchestra, di coro e violinista. Ha studiato violino al conservatorio “Cherubini” di Firenze e si è perfezionato alla Scuola di musica di Fiesole, all’Accademia musicale Chigiana di Siena e alla Scuola di musica internazionale del Trio di Trieste, conseguendo poi il diploma di secondo livello in violino barocco al Conservatorio “Maderna” di Cesena.

Ha conseguito il diploma per Direttori di coro alla Scuola internazionale della Fondazione Guido d’Arezzo e dal 2000 dirige l’ensemble corale “Giovanni Pierluigi da Palestrina”, specializzato nell’esecuzione della musica rinascimentale e barocca, con cui si è esibito in Italia e all’estero.

Ha conseguito con il massimo dei voti il titolo di Direzione d’orchestra al conservatorio “Cherubini” di Firenze e si è perfezionato all’Accademia europea di direzione d’orchestra di Vicenza, distinguendosi nei Berliner Meisterkurse tenuti con i Berliner Symphoniker.

Ha diretto varie formazioni sinfoniche, quali l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, l’Orchestra “Città di Grosseto”, la “Florence Symphonietta”, l’orchestra Oida di Arezzo, l’orchestra “D’Arezzo” e l’Orchestra regionale filarmonica Veneta. È direttore principale dell’Orchestra giovanile “Vivace” di Grosseto.

Nel 2025 è stato Maestro preparatore per i concerti de “Il Volo” trasmessi su Canale 5, con i quali si esibisce in tour.