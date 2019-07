“Schegge” – 14 storie dannate”, il grossetano Lorenzo Mantiglioni presenta il suo libro

GROSSETO – Il grossetano Lorenzo Mantiglioni presenta il suo primo libro di racconti: “Schegge” – 14 storie dannate”. L’appuntamento è per lunedì, 1 luglio alle 21,30, all’anfiteatro palestra Lifelive di Grosseto.

“Ma io, a quel punto, ero senza difese. Ero sempre senza difese con lei. Finivamo sul letto o sul tappeto, o solo Dio sa dove e facevamo l’amore. Come marito e moglie. Come due animali che non avevano altro che quello”.

Così recita il retro della copertina di ‘Schegge’. Una raccolta di “quattordici racconti dannati” che, con crudezza e realismo, narrano di gitani, prostitute e poeti ai margini della società. Schegge di vita che si disperdono e si frantumano dopo aver toccato il fondo e la disperazione, ma senza mai, prima, un rigurgito di orgoglio, un proprio riscatto.

“La fantasia collimerà molto spesso con il realismo. La poesia sarà sempre più simile alla prosa. Il vino ubriacherà le righe – afferma lo scrittore -. L’odore di sigaretta impregnerà le pagine. La comicità si unirà alla sfortuna e i bar saranno il palcoscenico. Vivere non è un’opportunità ma una condanna. Buona lettura”.