Scelta post diploma: ecco cosa sono gli ITS (Istituti Tecnici Superiori) della Toscana

GROSSETO – Ultimo appuntamento con l’ITS Roadshow è per il 30 aprile a Grosseto. Il Sistema ITS della Regione Toscana ha infatti organizzato una serie di lezioni spettacolo per far conoscere il variegato mondo degli ITS toscani e l’alta formazione post diploma.

L’appuntamento dalle 9:30 alle 12:15, all’Aurelia Antica Multisala, via Aurelia Antica 46, Grosseto. ITSstarting now è una divertente lezione spettacolo di orientamento agli ITS scritta per i ragazzi delle scuole secondarie superiori e portata all’attenzione degli istituti di numerose regioni in Italia.

Un format teatrale in cui, con una modalità comunicativa interattiva, divertente e multimediale, si evidenziano i principi orientativi post-diploma, quali sono i motivi per iscriversi agli ITS e le peculiarità di questo speciale percorso di specializzazione.

Allo scopo di diffondere capillarmente questa opportunità di orientamento presso gli studenti delle IV e V classi degli Istituti scolastici della provincia di Grosseto, abbiamo la collaborazione degli Istituti Superiori del territorio.

L’evento è organizzato dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS) della Toscana, nell’ambito del Progetto per “Attività di orientamento in tema di Istituti Tecnici Superiori” del MIUR, promosso da Regione Toscana, in collaborazione con Giovanisì – Regione Toscana.

In Toscana sono presenti sette ITS: EAT a Grosseto, Firenze, Pistoia, Arezzo per l’eccellenza agroalimentare; PRIME per Empoli, Firenze e Pistoia per la manutenzione industriale; ISYL per Livorno e Viareggio per la mobilità sostenibile sulla nautica; VITA a Siena per le nuove tecnologie della vita; ENERGIA E AMBIENTE a Colle Val d’Elsa per energia, ambiente ed efficienza energetica; MITA Academy a Scandicci per la moda; TAB ad Arezzo, Siena, Firenze per le tecnologie innovative applicate ai beni e le attività culturali.

Intervengono all’evento la Regione Toscana, l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Grosseto, Chiara Veltroni, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Leopoldo II di Lorena, Prof.ssa Nunziata Squitieri, il Presidente della Fondazione ITS E.A.T., Fabrizio Tistarelli, i rappresentanti degli ITS, le imprese e gli allievi e gli ex-allievi nei percorsi ITS in Toscana.

PROGRAMMA

09.30 – 10.00 Arrivo e registrazione allievi

10.00 – 10.30 Apertura evento e saluti da parte delle Istituzioni 10.30 – 12.00 Spettacolo teatro educativo “ITStarting now” 12.00 – 12.15 Chiusura evento e saluti da parte delle Istituzioni

La partecipazione è libera e gratuita. E’ necessaria la prenotazione.

Per Informazioni e Prenotazioni:

info@fondazione-eat.it

Tel 333 1328663

Gli ITS TOSCANI, che costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria, promuovono percorsi di Specializzazione Tecnica Post Diploma, strettamente legati al mondo del lavoro. Si tratta di scuole ad alta specializzazione tecnologica in settori strategici per lo sviluppo economico del paese nate per rispondere alla domanda di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche da parte delle imprese, che propongono percorsi formativi post diploma inerenti settori ritenuti di importanza fondamentale per il rilancio dell’economia italiana. Gli ITS, che si distinguono per l’elevato tasso di inserimento lavorativo a seguito del conseguimento del titolo, introducono nel sistema di istruzione italiano una qualifica di Tecnico Superiore di V livello del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (E.Q.F.- European Qualification Framework).

Attualmente sono più di cento gli ITS in Italia, per quasi dodicimila iscritti: l’offerta formativa è ricca e variegata, con circa cinquecento percorsi diversi che vanno dal settore agroalimentare, moda, passando per mobilità sostenibile, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali, ma anche efficienza energetica, e tanti altri ancora.