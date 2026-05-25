GROSSETO – Viaggio nella fotografia a Grosseto. Dal 29 al 31 maggio (ore 17-19:30) l’Agaf ospiterà nuovamente l’associazione Maremma Pro Natura Odv con un’esposizione di fotografie naturalistiche del territorio in via Mazzini 61.

“Una consolidata collaborazione che va avanti da due anni e che permette ai cittadini di ‘toccare con mano’ la biodiversità che circonda la città di Grosseto – dicono gli organizzatori -. L’evento servirà anche a far conoscere sempre più la realtà di Maremma Pro Natura Odv e le iniziative che porta avanti, sia di tutela, di conservazione e di sensibilizzazione; che di questi periodi non basta mai!”.

L’inaugurazione della mostra fotografica ci sarà venerdì 29 maggio alle ore 17:30, con ingresso libero, con aperitivo offerto da Maremma Pro Natura Odv e Il Giuggiolo – Sapori ed Emozioni Maremma Toscana.

Espongono: Angelo Balocchi, Daniele Benvenuti, Maurizio Berni, Domenico Brancale, Marco Brandi, Giancarlo Gabbrielli, Giulio Giuggioli, Roberto Mori, Paolo Orlando, Guido Bernardo Pappagallo, Antonello Vannucci, Alessandro Viaggi, Francesco Viaggi.