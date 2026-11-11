GROSSETO – Al Polo culturale Le Clarisse, sabato 14 novembre alle ore 17.00, è in programma un pomeriggio all’insegna dell’arte con “Scatti da pittore”, un nuovo laboratorio creativo e didattico dedicato ai bambini dai 5 agli 11 anni, per esplorare il rapporto tra fotografia e pittura attraverso il disegno, il colore e la sperimentazione artistica.

Il laboratorio è a cura di Gemma Bartoli di PromoCultura, in collaborazione con Petra Paoli di Odeon Studio. La partecipazione ha un costo di 6 euro a bambino, i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0564 488066, dal giovedì alla domenica in orario di apertura, oppure scrivere all’indirizzo [email protected].

L’attività accompagnerà i piccoli partecipanti alla scoperta del pittorialismo, il movimento artistico sviluppatosi tra Ottocento e Novecento che cercò di avvicinare la fotografia alla pittura, valorizzando le possibilità espressive e creative dell’immagine fotografica.

Partendo dall’osservazione di fotografie raffiguranti soggetti diversi, i bambini dovranno reinterpretare le immagini attraverso il disegno e il colore, sperimentando nuove forme di espressione artistica. Un’occasione per scoprire come uno scatto fotografico possa trasformarsi in una creazione personale, dando spazio alla fantasia e alla creatività.