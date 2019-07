“Scarvino”: degustazioni di vino e prodotti tipici alla festa nel borgo

SCARLINO – Venerdì 19 luglio, l’associazione ProScarlino, con il sostegno dell’amministrazione comunale di Scarlino, presenta Scarvino, una festa nel Borgo medievale di Scarlino all’insegna del buon vino e della gastronomia locale.

Saranno presenti aziende del territorio che serviranno vini per tutti i gusti, in piazza Garibaldi la musica dal vivo della Brutta Copia allieterà la serata.

Sarà possibile anche partecipare ad una degustazione bendata con un sommelier. La formula prevede l’acquisto di calice e ticket per il consumo di vino e bevande.

Gli stand saranno attivi dalle 19 – Info: 347 – 6888357

Nell’attesa, dalle 18 in piazza Garibaldi, per il ciclo di conferenze organizzato per le Notti dell’Archeologia da Comune di Scarlino ed Università degli Studi di Siena, un viaggio a ritroso nel tempo ci porterà “Alle origini della vocazione agroalimentare del territorio scarlinese. Archeozoologia ed Archeobotanica raccontano la storia di un paesaggio rurale” con Mauro Buonincontri e Veronica Aniceti (Progetto ERC nEU-Med-Università di Siena).