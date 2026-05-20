MONTE ARGENTARIO – Domenica 31 maggio Porto Ercole si prepara a vivere un appuntamento speciale: la 50ª edizione della Scarpinata dei 4 Forti Spagnoli, una delle gare podistiche più affascinanti e longeve della Toscana.

Nata nel 1977, questa manifestazione è molto più di una semplice corsa: è un viaggio tra sport, natura e storia, capace di regalare emozioni uniche ad atleti, appassionati di trekking e spettatori di ogni età.

Un percorso unico tra mare, sentieri e fortezze

La Scarpinata si sviluppa su un tracciato di 9,7 km tra asfalto e sterrato, attraversando i suggestivi sentieri del promontorio dell’Argentario e toccando le quattro storiche fortificazioni spagnole che dominano Porto Ercole:

* La Rocca, che sovrasta il borgo antico;

* Forte Santa Caterina, antica postazione di avvistamento;

* Forte Filippo, imponente fortezza quadrangolare;

* Forte Stella, celebre per la sua inconfondibile forma stellata.

Il percorso mette subito alla prova i partecipanti con la dura salita verso Forte Filippo, per poi proseguire lungo la spettacolare Via Panoramica fino a Forte Stella e ritornare nel cuore del paese.

Un evento che racconta la storia del territorio

Correre la Scarpinata dei 4 Forti Spagnoli significa immergersi nel fascino dello Stato dei Presìdi, tra panorami mozzafiato, profumo di macchia mediterranea e testimonianze di un passato secolare.

In cinquant’anni di storia, la manifestazione è diventata un simbolo per Porto Ercole e per tutto il Monte Argentario, richiamando ogni anno centinaia di podisti provenienti da tutta Italia.

Informazioni sulla 50ª edizione

Data: domenica 31 maggio 2026

Luogo: Piazza Roma, Porto Ercole

Ritrovo: ore 17:30

Partenza: ore 19:00

Distanza: 9,7 km

Un traguardo importante da celebrare

La 50ª edizione rappresenta un traguardo straordinario: mezzo secolo di sport, passione e tradizione. Un’occasione speciale per celebrare una gara che ha scritto pagine importanti del podismo toscano e continua a emozionare generazioni di atleti.

Che tu sia un runner esperto, un amante delle corse panoramiche o semplicemente un appassionato di eventi sportivi, la Scarpinata dei 4 Forti Spagnoli ti aspetta per vivere un’esperienza indimenticabile. Per regolamento, quote di iscrizione e aggiornamenti sul percorso, visita il sito ufficiale dell’Atletica Costa d’Argento.