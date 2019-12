Scarlino si prepara a un Natale da favola: in piazza Garibaldi arriva il Grinch

SCARLINO – A Scarlino martedì 24 dicembre arriva il Grinch. Il calendario degli eventi natalizi #scarlinocoifiocchi prosegue con un evento dedicato ai bambini: la vigilia di Natale in piazza Garibaldi per loro è in programma un pomeriggio ricco di iniziative.

Si parte dalle 15.30 con la decorazione dell’albero di Natale, poi alle 16 andrà in scena lo spettacolo “Il Grinch”, condotto e recitato dall’attrice teatrale Benedetta Rustici.

La rappresentazione vuole essere un’esperienza attiva, coinvolgente e originale: con la collaborazione sul palco dei bambini del progetto “Scarlinopolis”, l’attrice alternerà la narrazione con il discorso diretto, con l’aiuto di maschere, strumenti musicali e oggetti. In più i bambini del pubblico saranno chiamati a impersonare gli abitanti del villaggio di “Chi-non-so”, dov’è ambientato il racconto, con l’intento di coinvolgerli in prima persona nella vicenda per far loro comprendere la morale della storia.

Scritto dall’autore americano Theodore Seuss Geisel e pubblicato nel 1957, il Grinch col tempo è divenuto uno dei personaggi più celebri del periodo delle festività, portato alla fama anche dal grande cinema. Al termine dello spettacolo, intorno alle 16.30, è previsto poi l’arrivo di Babbo Natale, e a seguire verrà offerta la merenda a tutti i bambini presenti.