ROSELLE – Venerdì 2 ottobre alle ore 21:30 l’Osservatorio astronomico aprirà al pubblico.

La serata si apre con una conferenza dedicata a Saturno: di cosa sono fatti gli anelli, quanto sono sottili, come si sono formati e perché forse sono destinati a scomparire. Parleremo poi delle sue lune, mondi diversissimi tra loro: Titano, con la sua atmosfera densa e i laghi di metano liquido; Encelado, che dal polo sud emette getti d’acqua provenienti da un oceano sotterraneo; Giapeto, Mimas e le altre.

Il racconto sarà accompagnato da immagini immersive realizzate con simulatori astronomici, per sorvolare gli anelli e avvicinarsi alle lune maggiori con un punto di vista che nessuna sonda ci ha mai restituito in questa forma.

Presenta Michele Machetti, sistemista Linux formatosi in astronomia presso l’Università di Bologna.

A seguire, meteo permettendo, osservazione al telescopio di Saturno e della Luna.

I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione direttamente sul sito amsagrosseto.com.