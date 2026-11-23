SCANSANO – È lo spettacolo “Saturno dietro”, con Elda Alvigini, attrice nota al grande pubblico per il suo ruolo nella fiction “I Cesaroni”, ad aprire venerdì 27 novembre, alle ore 21, la stagione teatrale del Teatro comunale Castagnoli di Scansano.

“Saturno dietro” racconta l’amore tossico della Sfiga per Elda Alvigini. Il testo, scritto nel 2017, non è mai stato attuale come in questo periodo. Di catarsi parlava Aristotele e così, in questo grande rituale collettivo, anche il pubblico, ascoltando le tragicomiche disavventure della protagonista, uscirà alleggerito, liberato dal peso di tutto quello che gli va storto. Perché, in confronto alle situazioni rappresentate da Alvigini, si renderà conto di essere un principiante o, addirittura, davvero fortunato!

Il percorso narrativo parte dalla presentazione della protagonista, la Sfiga, che non si è sempre chiamata così. Nel corso dei secoli ha cambiato nome, sesso e connotati, ma non ha mai perso la sua potenza: è sempre sulla cresta dell’onda e non invecchia mai.

Lo spettacolo, prodotto da Maximo Event, è a metà tra la stand-up comedy e il one-woman show. Il progetto grafico e la fotografia della locandina sono di Fabrizio Cestari, mentre l’abito è di Alessandro Enriquez.

La stagione teatrale di Scansano proseguirà poi con un appuntamento al mese. Il 17 gennaio arriverà “Ridendo & Sferzando”, con Flavio Oreglio; sabato 13 febbraio sarà la volta di Marco Bocci e Pia Lanciotti con “Io, Charles. Omaggio a Bukowski”; domenica 21 marzo Sergio Sgrilli salirà sul palco con “Vieni che te le suono”; Alessandra Ore porterà in scena “From Love to Love” domenica 18 aprile; Paolo Sassanelli concluderà la stagione con “Sono nato con la bocca aperta”.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 334 7263852 o scrivere all’indirizzo [email protected].