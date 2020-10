Sassofortino tra storia e natura: un nuovo trekking con Terramare

SASSOFORTINO – Si torna a camminare con Terramare. Domenica 18 ottobre dall’abitato di Sassofortino (Roccastrada) vi incamminerete in un sentiero ad anello lungo l’antica via della transumanza senese, risalirete il fosso Bardellone, fino ad arrivare in prossimità del torrente Farma. Al ritorno visiterete l’abitato di Sassofortino accompagnati dalla guida turistica dell’associazione.

Ritrovo ore 11.00 davanti alla scuola elementare di Sassofortino – Domenica 18 Ottobre –

https://www.google.com/maps/place/Scuola+Elementare/@43.0265129,11.104479,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x53e981bd2ce2b96f!8m2!3d43.02656!4d11.11362

– Lunghezza percorso 8 Km

– media difficoltà

– portare pranzo al sacco

– possibilità di portare cani

– consigli utili: abbigliamento comodo, scarpe da trekking, un litro d’acqua, maglietta di ricambio, kway,

Quota di partecipazione:

10 euro, i giovani sotto i 12 anni non pagano

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA a questo LINK (specificare nel testo della prenotazione il nome e la data dell’evento scelto)